Назван средний возраст жителя России

Средний возраст жителей России в 2018 году составил около 40 лет. Об этом свидетельствуют данные Росстата, которые приводит RT.

Так, за последние десять лет средний возраст жителя страны вырос почти на полтора года (в 2009 году этот показатель составлял 38,8 года, в 2018 – 40,02). При этом средний возраст женщин в России на пять лет выше, чем у мужчин – 42,41 года и 37,26 года соответственно.

В числе самых «молодых» регионов оказались Чечня (средний возраст 28,68 года), Тыва (29,75 года), Ингушетия (31,55 года) и Дагестан (32,97 года).

Наиболее высокий средний возраст отмечается в Тамбовской (43,4 года), Тульской (43,31), Рязанской (42,79) и Пензенской (42,62 года) областях, уточняет издание.

Как отметил научный сотрудник Международной лаборатории демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Андрей Коротаев, средний возраст 40 лет характерен для большинства развитых стран. По его словам, общая тенденция идет к тому, что этот возраст будет сдвигаться. «Главный фактор, который на это влияет, – низкая рождаемость. Мы знаем, что 20-летних сейчас почти в два раза меньше, чем 40-летних. И такая тенденция характерна для многих стран», – пояснил эксперт.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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