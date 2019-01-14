Ученые: ген долгожительства может передаваться по наследству

Группа ученых проанализировала родословные 20 тысяч семей и пришла к выводу, что высокая продолжительность жизни может передаваться на генном уровне. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи из Университета Юты изучили родственные связи 315 тысяч человек, данные в документах собирались с 1740 года. Выяснилось, что у тех людей, у кого среди близких были долгожители, риск преждевременной смерти был ниже на 31%.

Примечательно, что такая тенденция наблюдалась не только между родителями и детьми, но и также между племянниками и их дядями и тетями.

Результаты исследования говорят о том, что родители могут передавать гены долголетия, хотя некоторые внешние факторы снижают продолжительность их жизни. Ученые уверены, что дальнейшая работа в этом направлении позволит выявить отдельные гены, отвечающие за долгую жизнь.

Солт-Лейк-Сити, Служба информации РИА «Новый День»

Солт-Лейк-Сити. Другие новости 14.01.19

Знаменитый Нобелевский лауреат снова поплатился за скандальные заявления. / Масштабная экспедиция: в Балаклавской бухте поищут затонувшие сокровища Византийской и Британской империй. / Ученые выявили зависимость между массой тела и объемом мозга. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»