Британка дожила до 108 лет и рассказала о секрете долголетия

Жительница Великобритании 18-летняя Дороти Флауэрс раскрыла секрет долголетия. По признанию британки, она питает давнюю любовь к шампанскому. Женщина рассказала, что никогда не пила другой напиток. И именно шампанское, по словам британки, помогло ей стать долгожительницей.

Флауэрс живет в доме престарелых в английском городе Харрогейт. Ее соседи по дому престарелых подтвердили, что британка не употребляет никакие другие напитки кроме шампанского, передает «Газету.ру» со ссылкой на Independent.

У женщины нет детей, она попала в дом престарелых после смерти мужа. Отмечается, что в день 108-летия британка получила около 600 открыток от поклонников со всего мира.

Ранее группа американских ученых после исследования родословных 20 тысяч семей пришла к выводу, что высокая продолжительность жизни может передаваться на генном уровне.

Исследователи из Университета Юты выяснили, что у тех людей, у кого среди близких были долгожители, риск преждевременной смерти был ниже на 31%. Подобная тенденция наблюдалась не только между родителями и детьми, но и также между племянниками и их дядями и тетями. Результаты исследования говорят о том, что родители могут передавать гены долголетия, хотя некоторые внешние факторы снижают продолжительность жизни детей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.11.19

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