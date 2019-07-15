Ученые рекомендуют заменить мясо животных на насекомых

Итальянские ученые настаивают на том, что насекомые могут стать заменой мясу свиней, коров и птиц. По их мнению, это будет не только полезно для человеческого организма, но и благотворно повлияет на экологическую ситуацию.

Статью исследователей из университета Терамо опубликовал журнал Frontiers in Nutrition. Ученые указали, что около 2 млрд жителей Земли регулярно употребляют насекомых в пищу.

«Нам осталось убедить остальные 6 млрд в том, что это не такая уж и плохая идея. Если люди поймут, что их есть выгодно и полезно, нам не придется кого-либо принуждать для того, чтобы решить многие климатические и экологические проблемы», – заявляет ученый Мауро Серафини.

Исследователи изучили состав насекомых, которых активно поедают жители Азии. В результате специалисты пришли к выводу, что в гусеницах, цикадах, шелкопрядах и кузнечиках содержится в два раза больше антиоксидантов, чем в апельсиновом соке и оливковом масле.

Впрочем, ученые предупредили, прежде чем массово вводить в рацион людей насекомых, нужно изучить влияние на человеческий организм различных веществ, которые в них содержатся. Для этого необходимо провести тестирование с участием добровольцев.

Рим, Служба информации РИА «Новый День»

Рим. Другие новости 15.07.19

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