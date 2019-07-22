Недорого и полезно: россиян предлагают кормить колбасой с саранчой

Российские биотехнологи приступили к разработке пищевой добавки на основе хитина, полученного из перетертого панциря саранчи. Такая добавка сможет заменить традиционные наполнители из отходов мясной промышленности, которые вводят в состав колбас и полуфабрикатов, а также обогатит молочные продукты и хлебобулочные изделия, сообщает газета «Известия».

По данным издания, над созданием биологических добавок на основе хитина работают ученые Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО). Новая добавка сможет заменить порошковые концентраты из шкур, рогов и копыт, которые десятки лет применяются для обогащения мясных полуфабрикатов, отметил профессор факультета пищевых биотехнологий и инженерии Александр Ишевский.

По словам ученого, «животный белок становится роскошью для человечества, в связи с чем остро встает вопрос о том, как создать более дешевый продукт с такими же питательными свойствами, как и мясо». Необходимость в создании таких добавок вызвана тем, что человечество стоит перед угрозой катастрофической нехватки животного белка, пояснили исследователи. Уже сейчас рост его стоимости, по оценкам экспертов, составляет в среднем 7-11% в год.

Согласно данным исследования, в муке из саранчи содержится вдвое больше белка, чем в говядине, больше железа, чем в шпинате, и больше витамина B12, чем в лососе. Кроме того, на разведение саранчи требуется меньше затрат, чем на разведение коров и других животных, мясо которых традиционно употребляют в пищу. При этом продукты с биодобавками из панциря саранчи будут полезны людям с атеросклерозом, гипертонией, лучевой болезнью и другими болезнями.

Шевский рассказал, что ученые проводят эксперименты с двумя видами саранчи: южноафриканской и более мелкой краснодарской. Однако оказалось, что вторая непригодна для изготовления пищевых добавок из-за слишком плотного панциря.

В будущем, после прохождения испытаний и экспертиз Роспотребнадзора и Минздрава, новая пищевая добавка может быть использована для обогащения любых продуктов: от хлебобулочных изделий и «молочки» до колбас и сосисок.

В настоящее время специалисты изучают свойства разрабатываемой биологической добавки, а ее действие вскоре испытают на животных, пишет газета.

Ранее сообщалось, что опасный вредитель – марокканская мигрирующая саранча – этим летом вновь атаковал южные регионы России. Вредоносные насекомые «захватывают» поля с посевами в Волгоградской и Астраханской областях, Калмыкии. Как сообщал «Новый День», в этом году вредитель впервые добрался до Крыма. Очаги массового распространения насекомого, по данным ФГБУ «Россельхозцентр», обнаружены на территории Джанкойского и Первомайского районов. Ученые предлагают бороться с саранчой не только с помощью вредных для почвы и растений химикатов, но и экологичным способом. Речь идет о расстреле вредителей кварцевым песком из устройства для обработки сельхозтерриторий, напоминающего тачанки (конные повозки с направленным назад станковым пулеметом, популярные во время Гражданской войны в России в 1917-1922 годах). В них вместо пулеметов используется пескоструй с промытым и откалиброванным кварцевым песком. Его ставят на платформу колесного трактора или иного транспортного средства повышенной проходимости. Такую технологию механического уничтожения саранчи разработали в Ставропольском государственном аграрном университете.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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