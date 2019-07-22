Четверть продаваемой в России питьевой воды – подделка

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным, что 25% питьевой воды, которая реализуется в России, является фальсификатом.

Более только, в некоторых регионах доля подделок питьевой воды доходит до 80%, передает РИА «Новости». «У нас сегодня продукции очень много продается непонятно какой», – добавил Чемезов. По его словам, решить проблему можно с помощью введения обязательно маркировки.

Ранее депутаты озаботились наценкой на питьевую бутилированную воду в общественных местах. В частности, парламентарии предложили ограничить 70% надбавку на продажу питьевой воды в парках, торговых центрах и буфетах театров.

«Некоторые спектакли идут по три часа, и получается так, что человек в антракте не может себе приобрести воду, потому что она стоит в 10 раз дороже, чем она стоит в магазине», – заявил один из авторов инициативы депутат Госдумы Василий Власов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.07.19

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