В импортных фруктах не нашлось витаминов

Роспотребнадзор проверил черешню, клубнику и абрикосы. Выяснилось, что содержание в них витаминов значительно ниже нормы. Впрочем, специалисты утверждают, что не нужно отказываться от этих фруктов, а стоит увеличить порции.

Черешня и абрикосы, участвовавшие в исследовании, приехали в Россию из Узбекистана, клубника – из Армении, передает РИА «Новости». Продукции отечественных производителей на прилавках на тот момент уже не было.

Специалисты не нашли нарушений по санитарно-химическим показателям. В то же время с качественными показателями – содержанием витамина С, железа, кальция, магния, натрия, бета-каротина, фосфора – очень серьезные проблемы.

Так в черешне железа было в шесть раз ниже положенного, витамина С – в 3,5 раза, кальция – в три раза, калия – в 1,5, магния и фосфора – в 2,5, натрия – в 10 раз. При этом бета-каротина в десять раз больше нормы. Та же ситуация и с абрикосами и с клубникой.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, причина отклонений в климатических условиях, а также в отсутствии минеральных веществ в почве. Однако отказываться от употребления этих фруктов специалисты не советуют, а рекомендуют увеличить порции. Так взрослым можно съедать до килограмма фруктов и ягод в день. Превышать эту норму не следует, так как во всех этих продуктах есть органические кислоты, а на голодный желудок они способны вызвать раздражение слизистой оболочки желудка.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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