Звонок в скорую хотят приравнять к согласию на медицинскую помощь

В Госдуме предложили устранить главную проблему скорой помощи – отказ пациента на медпомощь по приезду врачей. Депутаты предлагают считать сам факт звонка в скорую согласием на медицинское вмешательство.

С инициативой выступил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов. «По статистике 12 минут тратится на получение информированного согласия. Что такое 12 минут, когда у врача, чтобы спасти, есть минута?.. Нам нужно от этого уйти. Если я позвонил в скорую помощь, это мое добровольное согласие на нее»,– заявил депутат на пресс-конференции по итогам весенней сессии.

При этом людям без сознания парламентарий предложил оказывать медпомощь в любом случае. По действующим правилам медики не могут этого делать.

«При этом, если человек против, то за ним, как за гражданином остается право выступить против помощи врачей скорой помощи – вот тогда нужно подтвердить это письменно»,– уточнил Морозов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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