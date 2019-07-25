Любовь к острой пище сулит развитие старческого слабоумия

Частое употребление острой пищи ведет к старческому слабоумию. К такому выводу пришла международная группа ученых из университетов США, Австралии и Катара, сообщает «МедикФорум».

По словам ученых, у любителей острого перца повышен риск ускоренного угасания когнитивных функций в преклонном возрасте. В рамках исследований ученые проанализировали данные около 5 тысяч жителей Китая, собранные на протяжении 15 лет.

В начале проекта средний возраст участников эксперимента составлял 63,5 года. В течение всего времени исследования участники регулярно проходили тест на интеллектуальные способности и вели дневники, где фиксировали все, что съедали.

Анализ данных показал, что, чем больше острой пищи употребляли люди, тем интенсивнее был процесс снижения когнитивных функций. У тех пожилых людей, кто съедал 50 и более граммов острого перца ежедневно – сушеного или свежего, – риск возрастных расстройств памяти увеличивался практически в два раза по сравнению с теми, кто острого практически не употреблял.

Предполагается, что виновником изменений стал капсаицин, который отвечает за остроту вкуса перца. Ранее он был у ученых на хорошем счету. Согласно результатам исследований, капсаицин оказывает положительное влияние на сосуды и нормализует артериальное давление, а также помогает в снижении веса. В чем причина негативного влияния вещества на мозг, ученым только предстоит разобраться.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.07.19

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