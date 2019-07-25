Миллионы больных гепатитом даже не подозревают о диагнозе

Во всем мире 300 млн человек болеют вирусным гепатитом и многие не знают о своем диагнозе. Таковы данные Всемирной организации здравоохранения, которые приводит Роспотребнадзор. В России 2018 году заболеваемость хроническими формами гепатита В и С составила 18 и 33 случая соответственно на 100 тысяч населения.

Хронические гепатиты В и С представляют наибольшую проблему для здравоохранения в мире и в России. Вирусы А и Е хотя и протекают остро, но в большинстве случаев заканчиваются полным выздоровлением и поэтому не приводят к тяжелым последствиям, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Смертность от исходов хронических гепатитов В и С за период с 2010 по 2015 год выросла на 30%, – говорит заведующий научно-консультативным клинико-диагностическим центром ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, руководитель референс-центра по мониторингу за вирусными гепатитами (РЦВГ), доктор медицинских наук Владимир Чуланов. – По нашим оценкам, если говорить о гепатите В, то от цирроза печени, к которому он приводит, ежегодно погибает около 10 тысяч человек, от рака печени – около 1,5 тысчи. Смертность от цирроза печени, вызванного гепатитом С, составляет порядка 14 тысяч человек в год, от рака печени – около 1600 человек».

Основная часть заболевших приходится на возрастную группу 35 – 49 лет. По словам специалистов, пик заболеваемости будет смещаться к возрастной группе старше 40 лет. При этом среди людей 20-29 лет отмечается улучшение эпидемиологической ситуации.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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