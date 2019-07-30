Врачи опровергли безвредность активированного угля

Врачи-диетологи рассказали, что активированный уголь может быть опасен для организма человека, если не соблюдать осторожность при его применении.

По словам доктора Натальи Пугачевой, популярность активированный уголь приобрел в 80-х года прошлого века. Считалось, что этот препарат чуть ли не панацея от всех болезней. Женщины принимали его в больших дозах в надежде похудеть, пишет портал МедикФорум.

«Несмотря на всю кажущуюся безвредность, препарат необходимо применять с особой осторожностью, так как бездумно пить его нельзя, необходимо просчитать дозу на массу тела», – утверждает врач-диетолог.

По совету медиков, пить таблетки активированного угля следует за два часа до еды, запивая большим количеством воды. Если нарушать инструкцию, можно заработать обезвоживание, запор и даже язву.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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