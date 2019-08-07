Роскачество нашло убойную дозу сахара в сухих завтраках

Специалисты Роскачества проверили сухие завтраки по 50-ти параметрам качества и пришли к выводу, что этот продукт не настолько полезен, как обещает производитель. Все дело в содержании сахарозы.

Доля сахарозы в готовом завтраке позволяет сделать вывод о его пользе, в том числе для детей. В ходе переработки углеводы в таком продукте переходят в разряд «быстрых». После приема пищи ребенок проголодается уже через час, передает РИА «Новости».

При этом более чем в половине проверенной продукции массовая доля сахарозы вдвое превышала суточную норму сахара: при рекомендуемой норме в 22 грамма эксперты зафиксировали содержание сахара более 40 граммов.

Калорийность сухих готовых завтраков, будь то хлопья или шоколадные шарики, составляет порядка 380 килокалорий на 100 граммов продукта для одной порции без учета молока. Систематическое употребление этих продуктов может привести к нарушению обмена веществ и ожирению, отмечают в Роскачестве.

Полное исследование сухих завтраков на содержание посторонних примесей, пестицидов, группы бактерий кишечной палочки (БГКП), калия, кальция и витаминов, массовую долю клетчатки, цвет, вкус и запах, будет опубликовано в октябре.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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