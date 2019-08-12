Роспотребнадзор выявил превышение сахара в рационе детей

В России дети едят слишком много сахара. К такому выводу пришли специалисты Роспотребнадзора по результатам проведенных исследований.

По данным ведомства, фактическое потребление добавленного сахара у детей 3-7 лет составляет 14,5 %, у подростков – 13%, у более старших детей – 12%. При этом по нормативам, потребление добавленного сахара у несовершеннолетних не должно превышать 10% от калорийности суточного рациона.

«Следует помнить, что к продуктам с высоким содержанием легкоусвояемых углеводов наряду с кондитерскими изделиями и сладкими газированными напитками относятся готовые завтраки (глазированные, с медом и др.), десерты (в том числе мороженое), а также нектары и даже натуральные соки и мёд», – говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

Специалисты рекомендуют перед школой кормить детей плотным завтраком и только после этого давать им сладости.

«Ежедневный рацион должен состоять из пищевой продукции, отвечающей требованиям безопасности и характеризоваться оптимальными показателями качества, создающими условия для нормального роста, физического и интеллектуального развития и жизнедеятельности», – добавили в ведомстве.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.08.19

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