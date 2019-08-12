Французские ученые заявили о новой опасности сладких напитков

Риск развития онкологических заболеваний возрастет при употреблении большого объема сладких напитков. К такому выводу пришли французские ученые. В ходе исследования они изучили данные о здоровье более 100 тыс. человек. Оказалось, что особенно вредны для организма человека пакетированные соки и лимонады из-за крайне высокого содержания сахара.

Эксперты считают, что пристрастие к таким напиткам сулит развитие серьезных проблем со здоровьем. Это может спровоцировать различные виды рака, в том числе рак груди, отмечает ресурс The Bmj. Кроме того, употребление сладких напитков может спровоцировать развитие ожирения, диабета и болезней сердечнососудистой системы. Специалисты также обеспокоены широким использованием подсластителей. Есть данные о том, что эти соединения изменяют микрофлору кишечника и приводят к непереносимости глюкозы.

Ранее главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин выделил семь основных симптомов развития рака. Он рассказал, что в первую очередь следует обращать внимание на любые выделения или необычные кровотечения во всех частях тела или органах. Также внимательно стоит относиться к появлению шишек, опухолей и уплотнений.

Кроме того, о развитии онкологии могут свидетельствовать долго не заживающие раны, пишет журнал «Профиль». По словам онколога, нарушения в работе кишечника, мочевого пузыря, проблемы с глотанием, кашель, хрипота могут быть яркими симптомами развития рака. Еще один важный симптом, на который нужно обращать внимание – изменения в родинках, как появление новых, так и увеличение в размерах прежних.

Онколог отметил, что все семь симптомов могут свидетельствовать и о других болезнях, поэтому в случае их обнаружения необходимо обследоваться.

Париж, Иван Гридин

Париж. Другие новости 12.08.19

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