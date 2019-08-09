Онколог рассказал о 7 симптомах рака

Главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин выделил семь основных симптомов развития рака. Он рассказал, что в первую очередь следует обращать внимание на любые выделения или необычные кровотечения во всех частях тела или органах. Также внимательно стоит относится к появлению шишек, опухолей и уплотнений.

Кроме того, о развитии онкологии могут свидетельствовать долго не заживающие раны, пишет журнал «Профиль». По словам онколога, нарушения в работе кишечника, мочевого пузыря, проблемы с глотанием, кашель, хрипота могут быть яркими симптомами развития рака. Еще один важный симптом, на который нужно обращать внимание – изменения в родинках, как появление новых, так и увеличение в размерах прежних.

Онколог отметил, что все семь симптомов могут свидетельствовать и о других болезнях, поэтому в случае их обнаружения необходимо обследоваться.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.08.19

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