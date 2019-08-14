Ученые назвали продукты для защиты от рака и сердечно-сосудистых заболеваний

Австралийские ученые назвали продукты, которые снижают риск смерти от рака и сердечно-сосудистых заболеваний, пишет «Газета.ру» со ссылкой на научную публикацию в журнале Nature. Выводы ученые сделали на основе наблюдений на протяжении 23 лет за рационом питания 56 тысяч датчан в возрасте от 52 до 60 лет.

Исследователи установили, что регулярное употребление в пищу богатых флавоноидами продуктов способно значительно уменьшить угрозу возникновения таких болезней. Эти пигменты содержатся в таких продуктах, как яблоки, апельсины, чай, черника, брокколи. Причем, добавили ученые, употребление флавоноидов оказало максимальный защитный эффект на людей с высоким риском хронических заболеваний, которые связаны с курением и употреблением спиртных напитков.

При этом уточняется, что в целом речь идет о любых продуктах растительного происхождения. Также в исследовании говорится, что такие продукты способны снизить пагубное действие алкоголя на организм человека.

Год назад ученые выяснили, какие продукты помогут сохранить здоровое состояние желудочно-кишечного тракта и даже предотвратить рак толстой кишки. Исследователи изучили влияние на организм индол-3-карбинола, который вырабатывается при употреблении в пищу растений рода Brassica. К ним относятся белокочанная капуста и брокколи. Опыты они проводили на грызунах.

Оказалось, что данное соединение активизирует белок, называемый арильным углеводородным рецептором, а его дефицит оборачивается воспалением кишечника и онкологическим заболеваниям. Это объясняется тем, что в отсутствие данного белка не формируются клетки, способные усваивать питательные вещества и вырабатывать защитный секрет.

Исследование также показало, что благодаря «капустной диете» запускается механизм обновления эпителия кишечника, благодаря чему работа кишечника нормализуется, а воспалительные процессы прекращаются. В результате риск появления злокачественных образований существенно снижается.

По мнению ученых, результаты исследований свидетельствуют о пользе диеты, богатой овощами, и подтверждают непосредственную связь между раком толстой кишки и неправильным питанием.

Канберра, Иван Гридин

Канберра. Другие новости 14.08.19

Губернатор Моор рассказал, как отреагирует на хищения в «Медицинском городе». / Депутат Госдумы пообещал наказать курганцев и опозорить их на всю страну. / Хроническая усталость матери четверых детей оказалась смертельной болезнью. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»