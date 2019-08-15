Минздрав о болезнях школьников: мальчики страдают ожирением, девочки – недостатком веса

Здоровье российских школьников постепенно ухудшается с 1-го по 11-й класс. Об этом свидетельствуют данные десятилетнего исследования Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей при Минздраве России.

По данным специалистов, абсолютно здоровыми в первом классе были признаны 4,3% наблюдаемых школьников, к концу обучения таких не осталось. При этом за 11 лет школьной жизни распространенность функциональных отклонений у детей возросла почти на 15%, а хронические заболевания стали диагностироваться на 52,8% чаще, передает RT.

Мальчики чаще всего страдают от язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, ожирения, плоскостопия, бронхиальной астмы и гипертонии.

Среди девочек больше распространены нарушения в области массы тела – дефицит веса, головные боли, неврозы, близорукость.

Самым напряженным периодом учебы для мальчиков стали 1-3-й и 11-й классы. Девочкам приходится психологически трудно в период с 9-го по 11-й класс.

Исследование проводилось в четырех школах Москвы. Врачи наблюдали 426 учеников с 2005 по 2015 год. В общей сложности было проведено более 25 тысяч медицинских осмотров.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.08.19

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