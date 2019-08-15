В России за пять лет число родившихся с синдромом Дауна выросло на треть

В России зарегистрировано около 19 тысяч пациентов с синдромом Дауна. За последние пять лет эта цифра увеличилась почти на треть. Об этом говорится в статистическом сборнике Министерства здравоохранения РФ за 2018 год.

По данным Минздрава, зарегистрировано больных (синдром Дауна) – 18 757, на 100 тысяч населения – 12,8. В 2013 году показатель на 100 тысяч населения составлял 9,6. В общей сложности было зарегистрировано 13,7 тысячи пациентов.

Наибольшее число людей с синдромом Дауна проживают в Ингушетии, Костромской области и республике Алтай. Меньше всего больных живут в Челябинской и Пензенской областях и в Приморском крае, передает РИА «Новости».

Синдром Дауна был описан британским врачом Джоном Лэнгдоном Дауном в XIX веке. Болезнь обусловлена генетической аномалией – в организме человека присутствует дополнительная хромосома. Что именно является причиной генетического сдвига, остается неизвестным. Синдром распространен во всех регионах мира и не зависит от качества жизни и состояния здоровья родителей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.08.19

В Тюмени онкобольные остались без лучевой терапии. / В ямальском поселке закрывают центр для пенсионеров и инвалидов. / Минздрав о болезнях школьников: мальчики страдают ожирением, девочки – недостатком веса. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»