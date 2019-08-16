Росстат: за 40 лет рацион россиян сильно изменился

Росстат опубликовал отчет о том, как сильно изменился рацион населения за последние 40 лет. Россияне стали употреблять больше фруктов и меньше хлеба и картошки, но все еще едят слишком много сладкого.

По статистике, в 1980 году жители России употребляли 117 кг картофеля на человека в год, в 2018 году эта цифра снизилась до 59. При этом в два раза выросло потребление фруктов и ягод – с 35 кг до 74.

Также россияне стали есть больше рыбы и морепродуктов – 17 кг в 1980-м и 22 кг в 2018-м. Выросло и потребление овощей и бахчевых культур – 92 и 104 кг соответственно.

Что касается мяса, то тут динамика не такая однозначная: 40 лет назад в год на человека в среднем приходилось 70 кг мяса, в 2000-м эта цифра упала до 50, а затем выросла до 89 кг в 2018 году.

Кроме того, россияне стали есть на 16 кг меньше хлеба, круп и макарон. Снизилось и потребление молочных продуктов с 390 кг до 266. Потребление сахара и кондитерских изделий сократилось незначительно – с 35 кг до 31.

По словам диетологов, тенденция к здоровому питанию в обществе очевидна, однако жители России до сих пор едят слишком много сладкого. «Русские традиции с любовью к картошке и хлебу остаются, но, тем не менее, мы сдвигаемся в нужную сторону, в целом это, конечно, позитивные данные, но есть еще над чем работать», – рассказала РИА «Новости» врач-эндокринолог и диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Александрова. Она напомнила, что «норма, при которой наблюдается минимальная заболеваемость сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением – 5-7 килограммов сахара в год на человека».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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