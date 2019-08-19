В России растет заболеваемость гастритом

В последние пять лет выросло число жителей России, больных гастритом (воспаление желудка) и дуоденитом (воспаление двенадцатиперстной кишки). Об этом сообщает Министерство здравоохранения РФ.

По данным Минздрава, с 2013 года число пациентов с гастритом и дуоденитом выросло на 7% – с 3,8 млн до 4,1 млн человек, передает RT. В целом по России уровень заболеваемости этими недугами в 2018 году составил 2806,8 случаев на 100 тысяч населения.

Наибольшее число больных проживают в Алтайском крае и Чувашии – 7510,5 и 4735 случаев на 100 тысяч населения соответственно. Затем идут Карелия (4609,9), Ненецкий автономный округ (4577,4) и Санкт-Петербург (4066,8).

Наименьший уровень заболеваемости зафиксирован в Еврейской автономной области (1180,1), в Северной Осетии (1513,6), Кабардино-Балкарии (1524,8), Кировской области (1527,2) и Республике Крым (1710,4).

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.08.19

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