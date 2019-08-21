В России выросло число больных рассеянным склерозом

Министерство здравоохранения России зафиксировало рост заболеваемости рассеянным склерозом. По словам врачей, динамика обусловлена хорошей диагностикой.

В 2013 году пациентов с такой патологией было 62,3 тысячи, в 2018-м – 82,2 тысячи. Наибольший уровень заболеваемости наблюдается в Санкт-Петербурге (117 случаев на 100 тыс. населения). Затем идут Липецкая область (101 случай), Тульская область (98,1 случая) и Псковская область (96,6 случая).

Меньше всего больных зарегистрировано в Туве (7,1), Чечне (9,5), Еврейской автономной области (13,6), Дагестане (18) и Ингушетии (19,1), передает RT.

По словам врачей-неврологов, рост числа пациентов с данным заболеванием связан с улучшением выявления и эффективной ранней диагностикой. Средний прирост составляет 7% в год.

«К 2018 году создание комплекса для ранней диагностики в стране, можно сказать, стало близким к оптимальному. Сейчас все группы препаратов для лечения этого заболевания доступны на территории России», – отмечают эксперты.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.08.19

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