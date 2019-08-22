В электрочайниках обнаружили вредный для здоровья формальдегид

Специалисты Роскачества проверили 30 популярных моделей электрических чайников. В восьми случаях после кипячения обнаружили формальдегид.

В среднем в России продается около 8 миллионов чайников в год, многие из них быстро ломаются. В рамках исследования Роскачества были изучены наиболее популярные на российском рынке электрические чайники 30 моделей от 23 производителей. Приборы были произведены в Китае, Польше и Турции и стоили от 487 до 7880 рублей.

Специалисты кипятили воду, оставляли ее на 12 часов и после этого снова нагревали. В восьми чайниках в такой воде появился формальдегид – вещество, которое может оказать негативное воздействие на потребителей.

Дело в том, что подобный дефект не является нарушением, так как в российском законодательстве нет соответствующей нормы. Однако формальдегид попадает с водой в организм человека и может навредить.

«Отталкиваясь от результатов испытаний по химической безопасности, можно сделать вывод, что воду в чайнике лучше кипятить один раз. Если вода осталась, стоит вылить ее и налить свежую. А лучше кипятите столько, сколько выпьете за один раз»,– рекомендовали специалисты.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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