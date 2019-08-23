Профессор рассказал о связи аппендицита и поедания семечек

Употребление семечек никак не спровоцирует развитие аппендицита. Об этом заявил заведующий отделением абдоминальной хирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор Андрей Кригер. По его словам, нет никаких доказательств того, что образ жизни или диетические предпочтения каким-либо образом отражаются на воспалительных процессах в аппендиксе.

«Семечки и аппендицит никакого отношения друг к другу не имеют», – цитирует Кригера РИА «Новости». Ученые добавил, что факторы, которые увеличивают риск развития аппендицита, вообще неизвестны. По словам хирурга, у мужчин и женщин данное заболевание встречается с одинаковой частотой. Однако у женщин симптомы аппендицита могут быть схожи с гинекологическими заболеваниями. Он также подчеркнул, что аппендицит характерен в первую очередь для людей работоспособного возраста.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 23.08.19

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