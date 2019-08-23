Россияне чаще обращаются к знахарям и целителям, чем в поликлиники

Больше половины россиян сами подбирают себе лекарства и не посещают врачей без острой необходимости. Таковы результаты опроса, проведенного порталом «Здоровье Mail.ru».

В исследовании участвовали более 11 тысяч пользователей, передает ТАСС. Почти треть (31%) из них заявили, что хотя бы раз обращались к знахарям и целителям. При этом только 28% отметили, что в случае плохого самочувствия они обращаются в поликлинику.

74% респондентов ходят к врачу только в том случае, если симптомы болезни им кажутся странными, либо самочувствие становится очень тяжелым. При этом 9% признались, что вдобавок к основному лечению, назначенному доктором, они применяют народные средства.

60% опрошенных сами подбирают себе лекарства, когда заболевают. 5% россиян лечатся исключительно гомеопатией, биологически активными добавками (БАД) и народными рецептами. Самое популярное направление – фитотерапия (траволечение), затем идут продукты пчеловодства, мануальная терапия и гомеопатия.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.08.19

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