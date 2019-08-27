В России выросло число больных сахарным диабетом

За пять лет число больных сахарным диабетом в России увеличилось на 23%. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

В 2013 году от сахарного диабета страдали 3,9 млн человек, в прошлом году число больных достигло 4,8 млн человек, передает RT. Самый высокий уровень заболеваемости сахарным диабетом зафиксирован в Псковской области, где на 100 тысяч населения пришлось 4,8 тысячи случаев этого заболевания.

Кроме того, много больных сахарным диабетом проживают в Тульской и Ивановской областях (по 4,5 тысячи случаев на 100 тысяч населения), в Карелии (4,4 тысячи) и Орловской области (4,3 тысячи).

Наименьшее число заболевших – в Дагестане – 1,1 тысячи случаев на 100 тысяч населения.

По словам врачей, негативная тенденция в первую очередь связана с изменением образа жизни россиян – переедание, отказ от спорта и тому подобное. Самое большое количество случаев – это сахарный диабет, который протекает на фоне избыточного веса, инсулинорезистентности.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.08.19

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