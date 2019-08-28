Росстат рассказал о суточной калорийности рациона россиян

По данным Росстата, в среднем житель России употребляет 2651,5 ккал в сутки. Треть рациона составляет хлеб, а меньше всего россияне едят рыбы.

Среднесуточный рацион состоит из 335,4 г углеводов, 108,6 г жиров и 80 г белков, передает RT. Более трети приходится на хлеб и хлебную продукцию, мясо и мясные продукты – 17,9%. Примечательно, что жители города употребляют больше мяса, чем сельчане. Сахар и кондитерские изделия у россиян в среднем составляют чуть более 12% среднесуточного рациона. Меньше всего жители страны едят рыбу – 1,7% от среднего суточного рациона.

Наибольшее число калорий в день в 2018 году потребляли жители Дагестана – 3988,3 ккал. Затем идут Кабардино-Балкария (3619,3 ккал), Ингушетия (3406,4 ккал), Тюменская область (3200,7 ккал) и Башкортостан (3169,8 ккал).

Меньше всего энергетическая ценность суточного рациона у жителей Рязанской области (2180,1 ккал), Хабаровского края (2182,9 ккал), Тамбовской области (2228,7 ккал), Камчатского края (2230,4 ккал) и Москвы (2261 ккал).

Ранее Минздрав сообщал об увеличении числа россиян, больных ожирением. По данным ведомства, количество жителей с этим диагнозом за последние пять лет выросло почти в полтора раза. Так, в 2013 году в России было зарегистрировано 1,4 млн пациентов с ожирением, в 2018 году их стало более 2 млн человек.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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