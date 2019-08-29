В России наблюдается дефицит врачей-специалистов по ВИЧ-инфекции

В России несколько тысяч пациентов с ВИЧ-инфекцией находятся под наблюдением одного врача. Эта цифра растет, у медиков остается все меньше времени на общение с каждым больным и обучение жизни с ВИЧ. Об этом рассказал глава Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академик РАН Вадим Покровский.

«Наши подсчеты показали, что на данный момент как минимум надо подготовить 500 врачей-специалистов по ВИЧ-инфекции. Дальше число ВИЧ-инфицированных будет увеличиваться... если будут новые случаи заражения. А они продолжаются. Всего дефицит по России 500 [врачей], а в перспективе надо готовить 1000 специалистов», – цитирует Покровского ТАСС.

Число больных растет с каждым годом, а с ним и нагрузка на специалистов. Врач не может уделить достаточно времени пациенту, в результате возникают проблемы, связанные с разъяснениями о рисках передачи ВИЧ.

Так в Санкт-Петербурге ВИЧ-инфицированная мать стала фигуранткой уголовного дела за то, что кормила грудью своего ребенка. По словам адвоката женщины, врачи не донесли до нее, что грудное вскармливание может причинить младенцу вред.

«Надо обязательно обучать женщин, как избежать заражения. Но главное, чтобы наше государство всех ВИЧ-инфицированных женщин обеспечило сразу этими смесями и заменителями грудного молока. Чтобы это было надежное обеспечение, и тогда будет лучше идти процесс», – прокомментировал Покровский.

Доктор добавил, что риск заражения через грудное вскармливание колеблется от 10% до 30%. В настоящее время получение питания по рецепту для детей ВИЧ-инфицированных женщин занимает определенное время, в результате чего ребенок может остаться без смесей.

По данным Минздрава, в прошлом году в России от ВИЧ скончались более 20 тысяч человек. Смертность от ВИЧ за год выросла на 2,2%.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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