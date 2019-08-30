В картошке фри и чипсах обнаружили опасный для здоровья канцероген

Специалисты Роскачества указали на содержание в картошке фри, чипсах и других жареных продуктах опасного для здоровья канцерогена – акриламида. Он негативно влияет на работу репродуктивных органов.

Акриламид появляется в продуктах, содержащих крахмал, если их обжаривают или выпекают при высокой температуре – от 120 градусов, говорится в сообщении Роскачества. Акриламид встречается в кофе, картофельных чипсах, кондитерских изделиях, пончиках и кукурузных палочках.

Европейские страны запустили программу по снижению этого канцерогена в продуктах, обжаренных в масле. Снижение температуры в промышленных фритюрах позволит уменьшить содержание акриламида в готовом продукте в семь раз.

В Роскачестве также рассказали о способах уменьшить содержание акриламида при приготовлении в домашних условиях. Для начала, картошку нужно почистить и замочить на час-два в воде. Разрезать клубни стоит на кусочки потолще, а жарить ломтики картофеля следует до золотистого цвета, а не до коричневой корочки.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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