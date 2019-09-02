Врачи только через год удалили шуруп из носа ребенка

В Клинской городской больнице удалили инородный предмет у пятилетнего ребенка. Родители целый год не замечали, что у малыша в носу находится шуруп.

Металлический предмет обнаружили случайно во время медицинского осмотра. Шуруп пробыл в носу ребенка не менее года, так как был заржавевшим и полуразрушенным. В настоящее время мальчик чувствует себя хорошо, передает телеканал «360».

По словам медиков, инородные предметы часто попадают в носы детей, это может произойти как случайно, так и осознанно. Главное вовремя это заметить и извлечь предмет. В противном случае у ребенка может возникнуть дыхательная недостаточность, удушье или бронхиальная обструкция.

Основные симптомы, на которые нужно обратить внимание: тяжелое дыхание, выделения из одной ноздри, кровотечение, гнусавость в голосе, головокружение, нарушение аппетита и сна. В том случае если вытащить предмет не удается самостоятельно, нужно как можно скорее обратиться к врачу.

Клин, Служба информации РИА «Новый День»

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