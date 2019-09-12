Мышьяк, кости и другая рыба: эксперты проверили филе трески

Эксперты «Росконтроля» проверили качество трески, продающейся на полках отечественных магазинов. Оказалось, что в треске двух брендов «Бухта изобилия» и Borealis превышено допустимое содержание мышьяка. В первом образце содержание ядовитого вещества в три раза больше, чем предписывает норматив. Во втором образце допустимое содержание мышьяка превышено в 1,6 раза. В остальных трех образцах обнаружили совсем малое количество мышьяка, что соответствует требованиям безопасности, указали в организации.

По данным Всемирной организации здравоохранения, длительное воздействие мышьяка, содержащегося в питьевой воде и пищевых продуктах, может приводить к развитию рака и к поражениям кожи. Также установлена его связь с сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом. Воздействие мышьяка в утробе матери и в раннем детстве негативно сказывается на умственном развитии детей. В морских продуктах мышьяк, в основном, обнаруживается в своей менее токсичной органической форме, подчеркивают специалисты ВОЗ.

Всего эксперты провели экспертизу продукции пяти производителей – Borealis, «Бухта изобилия», «Каждый день», «Марлин» и «ВкусВилл».

Специалисты пришли в удивление от результатов экспертизы продукции производителя «Каждый день». Исследование показало, что в треске под этой торговой маркой не выявлено ДНК атлантической трески.

Эксперты также обнаружили, что при разжевывании приготовленной трески Borealis, «Бухта изобилия» и «Марлин» во рту появляется «мыльное, щелочное ощущение».

В четырех проверенных образцах «Росконтроль» обнаружил кости. Кроме того, в продукции брендов «Каждый день» и «Марлин» превышены показатели по содержанию ледяной глазури.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.09.19

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