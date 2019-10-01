Врачи рассказали, о каких проблемах говорит «дергающийся» глаз

Сокращение круговой мышцы глаза может свидетельствовать об опасных заболеваниях. Если веко подергивается на протяжении длительного времени, стоит обратиться к врачу.

Миокимия – достаточно распространенное явление, которое, как правило, возникает внезапно и беспокоит непродолжительное время, пишет «АиФ». Однако если в процесс вовлекаются другие части лица, нужно обратить внимание, уверяют неврологи.

Так «дергающийся» глаз может предупреждать о различных неврологических недугах, например, о болезни Паркинсона или боковом амиотрофическом склерозе. Кроме того, это может быть признаком недостатка витаминов группы В.

Также «дергающийся» глаз может говорить о затяжном стрессе, аллергии и быть следствием приема лекарств, например, антигистаминных препаратов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.10.19

Минздрав РФ назвал нарушением жалобы детских онкологов НМИЦ имени Блохина. / Тюменцы заявили в Следственный комитет о новых случаях незаконного изъятия органов. / В Академическом торжественно открыли новую подстанцию скорой помощи (ФОТО). Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»