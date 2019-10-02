В Роскачестве дали рекомендации по безопасному обращению с пластиком

Роскачество дало рекомендации по безопасному использованию пластиковой упаковки. Сегодня существует несколько видов пластика для изготовления упаковки, на которую наносится соответствующая маркировка.

Так, например, из полиэтилена высокого давления или низкой плотности (LDPE, ПВД, 4) делают пакеты, из полипропилена (PP или ПП, 5) – контейнеры для продуктов и флаконы для шампуней. Иные полимеры имеют маркировку цифрой 7 и обозначаются буквами OTHER. В эту группу входят все виды пластмасс, в том числе сплавы, почти не поддающиеся переработке. Такая маркировка была введена для удобства сортировки.

Фото: Роскачество

Эксперты Роскачества подчеркивают, что почти все эти виды пластика нельзя использовать при температуре выше 80 градусов, а посуда для разогревания пищи в микроволновой печи должна иметь специальный значок. Пластик лучше не мыть в горячей воде, а бутылки не оставлять вблизи огня и нагревательных приборов. Важно помнить, что в таре без маркировки нельзя хранить пищевые продукты и напитки.

Маркировка ПС 6 (полистирол) указывает на то, что в пластик не следует наливать кипяток. Покупать горячие напитки или еду в одноразовых тарелках из этого материала тоже нельзя. При нагревании этот материал начинает выделять токсины еще до момента плавления.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 02.10.19

В лапше быстрого приготовления нашли опасный для почек токсин. / Забастовки врачей ни к чему не привели. Теперь здравоохранением должен заняться Путин. / Реальность ужасает: здравоохранению России поставлен страшный диагноз. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»