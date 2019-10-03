Эксперт рассказала о наиболее вредном для человека мясе

Для здоровья человека особенно вредным является мясо с большим сроком годности. Об этом заявила специалист по рациональному питанию, врач-физиотерапевт Марина Ваулина в беседе с «Вечерней Москвой».

По ее словам, потребителям следует с особой осторожностью относиться к так называемым «элитным» сортам мяса импортного производства. «Чем дольше его срок годности, чем дальше страна-производитель, тем больше времени занимает транспортировка, тем больше в продукте нежелательных химических веществ – консервантов. Реалии таковы, что замораживают и размораживают такую продукцию нередко несколько раз. Ничего хорошего от всего этого организм не получит», – пояснила эксперт.

Марина Ваулина отметила, что «деликатесы» есть можно, но умеренно. Кроме того, она дала советы по приготовлению: не пережаривать мясо, не готовить его с избытком специй, жира и соли и не хранить долго в холодильнике после разморозки.

Врач подчеркнула, что человеческий организм особенно тяжело усваивает гусиное и утиное мясо, а также баранину и свинину, однако напомнила, что многое зависит от способа приготовления и частоты приема такой пищи. Так, мясо на пару с овощами гораздо лучше усваивается, а в шашлыке, наоборот, будут содержаться частицы дыма и канцерогенные вещества, заключила она.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 02.10.19

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