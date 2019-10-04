Врачи рассказали о правилах, помогающих сохранить здоровье печени

Хирург-гепатолог дал рекомендации, соблюдая которые можно сохранить печень здоровой. Помимо очевидного – злоупотребление алкоголем и вредной пищей, есть и другие факторы, которые пагубно влияют на этот орган.

По данным Минздрава, в России в прошлом году было зарегистрировано 529,5 тысяч пациентов с болезнями печени. За последние пять лет число таких больных выросло на 75 тысяч человек, передает РИА «Новости». Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения увеличился почти на 13%.

«Основные меры, позволяющие избежать серьезных проблем с печенью, сводятся к достаточно простым правилам: активный образ жизни, употребление пищи, богатой фруктами, овощами, орехами, отказ от чрезмерного употребления алкоголя, соблюдение личной гигиены, профилактическое медицинское обследование», – рассказал хирург-гепатолог Медицинского центра хирургии имени Вишневского доктор медицинских наук Юрий Коваленко.

Чаще всего на развитие заболеваний влияют малоподвижный образ жизни и употребление высококалорийной пищи, из-за которого возникает избыточный вес. Кроме того, россияне часто злоупотребляют алкоголем, подхватывают вирусные инфекции, а также заражаются гельминтами через пищу и контакт с домашними животными.

В последнее время растет число заболевших гепатитами В и С. «Наибольший риск инфицирования вирусами возникает при инъекции наркотических средств, нанесении татуировок, переливании крови, пересадке органов, проведении косметических процедур, возможна передача половым путем», – перечисляет доктор.

Помимо этого, наблюдается увеличение числа больных с первичным раком печени и жировой дистрофией печени, последняя напрямую связана с образом жизни и питанием.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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