Никто не застрахован: рак может «спать» в организме любого человека – выявить невозможно

В организме любого человека могут находиться спящие раковые клетки, которые невозможно диагностировать или вылечить. Болезнь может «проснуться» в любой момент даже у человека, который придерживается здорового образа жизни. Об этом заявил директор Евразийской федерации онкологии, руководитель онкологического отдела ГлавУпДК при МИД России, эксперт Лиги здоровья нации, хирург-онколог Сомасундарам Субраманиан.

Доктор пояснил, что в большинстве случаев спящие раковые клетки остаются от первичной опухоли, которые «приземлились в каком-то органе в виде микрометастаза».

«Они себя никак не проявляют, не делятся, вообще не дают о себе знать. Поэтому их не убивает лучевая или химиотерапия, они невидимы для иммунной системы. Через много лет после лечения эти клетки вдруг просыпаются и возникают метастазы. Не новая первичная опухоль, а именно метастаз старого рака – то, что называется рецидивом. Что пробуждает эти опухолевые клетки, до конца непонятно», – сказал Субраманиан в интервью РИА «Новости».

Он также подчеркнул, что спящие опухолевые клетки могут возникнуть в организме каждого человека, причем задолго до появления первых внешних признаков рака. Среди факторов, которые, стимулируют пробуждение спящих опухолевых клеток врачи называют психологический стресс, который угнетает иммунную систему.

Как считает Субраманиан, главная проблема состоит в том, что на сегодняшний день не существует инструментов по их выявлению таких раковых клеток. «Но я скажу как хирург-онколог: бесконечно гоняться за последней раковой клеткой неправильно и непрактично. Во-первых, хорошая диагностика даже большой опухоли требует много средств и сил. Чтобы оценить распространенность процесса и оперировать, назначить виды лечения, мы используем разные методики, часто комбинируем их. Тратить столько сил на поиск спящей клетки, которая в данный момент неопасна, не имеет смысла», – сказал он.

Специалист также отметил, что у любого лечения есть побочные эффекты и осложнения, поэтому ее нужно прибегать к нему раньше времени. «Ведь у кого-то опухоль может появиться только через год-два, у кого-то через пять-семь лет, а у части людей никогда – значит, и лечить их не надо», – подчеркнул онколог.

В то же время Субраманиан не исключил, что в перспективе медики научатся проводить профилактику онкозаболеваний. «Сейчас много обсуждают связь воспаления и рака. Но это требует дальнейшего научного подкрепления. На мой взгляд, это очень перспективное направление. Я не исключаю, что в скором времени для профилактики онкологических заболеваний будут использовать некоторые противовоспалительные препараты. Ведь когда-то случайно открыли, что обезболивающее аспирин помогает в профилактике инфаркта. Также, мне кажется, обнаружат, что какое-то уже существующее лекарство защищает от рака», – заключил онколог.

Москва, Мария Вяткина

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