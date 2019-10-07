Лак для ногтей представляет смертельную опасность для здоровья

Лаки для ногтей содержат высокотоксичные вещества, которые могут нанести непоправимый вред здоровью. Эксперты дали совет, как минимизировать негативное влияние на организм.

Производители добавляют формальдегид для того, чтобы средство для ногтей не загустело, толуол – для блеска и ровного покрытия, дибутилфталат, чтобы лак не трескался. Все эти вещества оказывают вредное воздействие на человека, заявили врачи и эксперты в комментарии телеканалу НТВ.

Дибутилфталат влияет на эндокринную и репродуктивную системы. Формальдегид высокотоксичен и, предположительно, вызывает онкологические заболевания. При этом последствия могут наступить только через десятки лет после использования лаков для ногтей. Может быть воздействие на печень, большая вероятность развития цирроза, большая вероятность обструктивного бронхита, отмечают врачи.

Эксперты рекомендуют обращать внимание на срок годности средства. На упаковке должен быть указан срок, в течение которого можно использовать лак после вскрытия баночки, так как в просроченном лаке образуются новые токсичные соединения.

Кроме того, врачи советуют пользоваться лаками, на которых есть надписи 3-FREE или 5-FREE, означающие, что из состава исключены три или пять опасных веществ.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.10.19

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