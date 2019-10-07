Роспотребнадзор предупредил об опасности домашних продуктов

Роспотребнадзор не советует приобретать продукцию, изготовленную в домашних условиях. Такие товары не соответствуют требованиям и могут быть опасны для здоровья, так как не проходят контроль качества.

В зоне особого риска находятся молочные, мясные, рыбные продукты, грибы и соленые продукты, сообщается на сайте надзорного ведомства. «Нарушение рецептуры выработки продуктов, особенно это касается составных продуктов животного и растительного происхождения. Возбудители кишечных инфекций достаточно быстро размножаются в молочной, мясной и рыбной продукции, – говорится в сообщении Роспотребнадзора. – Производители в домашних условиях, как правило, не имеют специального образования и могут просто не обладать знаниями, которые необходимы для приготовления качественного и безопасного продукта».

На производствах тщательно следят за санитарным состоянием, часто моют и дезинфицируют оборудования, чего нельзя сказать о приготовлении в домашних условиях. «Зачастую уже на этапе создания продукт, изготовляемый кустарным способом, может быть заражен возбудителями дизентерии, сальмонеллеза, ботулизма и т. д., а значит, является потенциально опасным для здоровья», – предупреждают специалисты.

Кроме того, причиной заражения продукта может быть несоответствующая требованиям упаковка, которая не обеспечивает герметичность во время перевозки и хранения.

Приобретая пищевые продукты с рук, Роспотребнадзор советует потребителям просить ветеринарный сопроводительный документ и декларацию о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.10.19

Лак для ногтей представляет смертельную опасность для здоровья. / «Ужесточения назрели»: губернатор Артюхов завил о необходимости антиалкогольных мер. / «Волчий билет»: врачи онкоцентра имени Блохина жалуются на негласное распоряжение не брать их на работу. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»