Ученые создали убивающие бактерии имплантаты

Ученые разработали новый материал для имплантатов, предотвращающий развитие бактериальной инфекции после хирургического вмешательства. Открытие сделали ученые Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» совместно с коллегами из России, Чехии и США. Материал содержит наночастицы платины и железа, благодаря чему обладает способностью уничтожать до 98% бактерий в течение 12 часов после установки, пишет журнал «Applied Materials & Interfaces».

Бактериальная инфекция возникает в 1-4% случаев после планового хирургического вмешательства при установке имплантатов, а при сложных переломах вероятность ее возникновения достигает 30%. При возникновении инфекции зачастую требуется повторное хирургическое вмешательство. В более легких случаях достаточно применения антибиотиков, однако это приводит к колоссальному стрессу для организма человека. При таком лечении патогенные бактерии очень быстро становятся резистентны к антибиотикам, а у многих людей появляется тяжелая аллергия на медпрепараты.

«Мы имплантировали в матрицу, которой является биосовместимое керамическое покрытие TiCaPCON (титан-кальций-фосфор-углерод-кислород-азот), ионы платины и железа. В результате на поверхности покрытия образуются наночастицы металлов, размером несколько нанометров. Между наночастицами и керамической матрицей образуется разность потенциалов порядка 60 мВ. При контакте с поверхностью материала мембрана бактерии может быть разрушена», – рассказал РИА «Новости» главный автор исследования, аспирант кафедры порошковой металлургии и функциональных покрытий НИТУ «МИСиС» Виктор Пономарев.

Москва, Иван Гридин

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