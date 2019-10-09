Эксперты назвали идеальную для здоровья температуру в доме

Роспотребнадзор рекомендует поддерживать температуру в квартире в холодное время года в диапазоне плюс 18-24 градуса, а в теплое – плюс 20-28 градусов. По данным специалистов, именно такая температура позволит оставаться здоровым.

Ключевыми факторами комфортного проживания в доме служат оптимальная температура и влажность, говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора. Если в квартире слишком холодно или жарко, это может спровоцировать различные заболевания.

Так при слишком высокой температуре снижается работоспособность и возрастает нагрузка на сердечно-сосудистую систему. При слишком низкой у жильцов возрастает заболеваемость ринитом, пневмонией и ангиной. Также холодный воздух в квартире усугубляет хронические болезни, например ишемическую болезнь сердца или диабет.

В Роспотребнадзоре напомнили, что оптимальные параметры климата в многоквартирных домах прописаны в законе, отвечать за их соблюдение должны коммунальные службы и управляющие компании. За нарушение нормативов предусмотрено административное наказание.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.10.19

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