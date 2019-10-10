Каждый пятый россиянин страдает от депрессии

В России 20% жителей страдают расстройствами настроения – в большинстве случаев это депрессия. Об этом РИА «Новости» рассказали эксперты во Всемирный день психического здоровья, который отмечается 10 октября.

По словам врача-психиатра, психотерапевта, доцента кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимира Файнзильберга, 20-22% населения страдают расстройствами настроения. Такие данные предоставила Всемирная организация здравоохранения в 2018 году.

Основная доля расстройств настроения – около 95% приходится на депрессию. Около 1% болеют шизофренией, этот показатель не меняется на протяжении нескольких десятилетий. В то же время снижается количество психозов, связанных со злоупотреблением алкоголем или наркотиками.

В группе риска находятся жители крупных городов, так как в мегаполисе значительно больше причин для стресса. «Сам образ жизни приводит к таким невротическим, а иногда и психотическим реакциям», – отметил эксперт.

Распознать депрессию могут близкие люди, отмечает врач-психотерапевт, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник Национального центра психиатрии и наркологии имени Сербского Минздрава России Лев Пережогин. Признаки расстройства могут быть в резком изменении поведения в краткие сроки, проблемах со сном и внезапной категоричности суждений. В этом случае эксперты рекомендуют обратиться к специалистам.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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