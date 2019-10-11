Половина жителей России старше 30 лет страдают от ожирения

За последние семь лет число больных ожирением в России выросло в 2,3 раза. Более половины россиян старше 30 лет страдают от излишнего веса. При этом выраженное ожирение сокращает продолжительность жизни на 15 лет. Такие данные приводит Роспотребнадзор.

По статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в развитых странах Европы ожирением страдает от 15 до 25% взрослого населения. К 2030 по прогнозам ВОЗ до 41% всего населения будут иметь избыточный вес.

В то же время растет число подростков и детей с избыточным весом. Специалисты предупреждают, что половина шестилетних малышей, страдающих ожирением, становятся тучными взрослыми, а лишний вес в подростковом возрасте в 80% случаев остается, когда ребенок вырастает.

Что касается россиян, то более половины граждан старше 30 лет страдают от излишнего веса и ожирения, и кроме лишнего веса приобретают связанные с этим тяжелые неинфекционные заболевания: сердечно-сосудистые, онкологические, диабет.

Отмечается, что в первую очередь рост заболеваемости связан не с покупательной способностью, а с культурой питания. Вклад рациона человека в развитие болезней сердечно-сосудистой системы, диабета, остеопороза, ожирения, некоторых форм злокачественных новообразований составляет от 30% до 50 %.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.10.19

В Минздраве рассказали о самых распространенных болезнях новорожденных. / Вода в Кургане закончилась раньше, чем «Водный союз» остановил очистные. / Водителей обяжут проходить тесты на хронический алкоголизм и наркотики. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»