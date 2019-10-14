Сезон гриппа и ОРВИ в России начался на две недели раньше

По всплеску продаж лекарств противопростудных и противовирусных препаратов, очевидно, что сезон гриппа и ОРВИ в 2019 году начался на две недели раньше, чем в прошлом. Также случаи превышения эпидемиологического порога по респираторным заболеваниям в некоторых регионах фиксирует Роспотребнадзор.

По данным DSM Group, спрос на средства от вирусов вырос на 44% относительно предыдущих семи дней, от простуды – на 38%. Иммуномодуляторов стали покупать больше на 21%, препаратов для лечения горла и капель от насморка – на 20%, пишут «Известия».

Пик продаж пришелся на 35-ю неделю года. В 2018-м и 2017-м сезон простуд начинался на 37-й неделе. По словам экспертов, аптечные показатели наиболее точно демонстрируют начало сезона простуд и гриппа, чем число обращений к врачам.

В Роспотребнадзоре начали еженедельный мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ 1 сентября. В середине месяца зарегистрировано незначительное превышение эпидемиологического порога в Башкортостане и Смоленске. На 39-й неделе 2019 года уровень заболеваемости населения в целом по стране вырос и составил 66,2 случая на 10 тысяч населения, добавили в НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева.

Тем временем в России продолжается кампания по вакцинации населения против гриппа. «На 7 октября привито более 30 млн человек, что составляет 20,7% от численности населения», – сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Как уточнили в Минздраве, в 2019 году закуплено в общей сложности свыше 60 млн доз вакцин от гриппа – около 19 млн для детей и более 41 млн – для взрослых.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.10.19

ЧП в «Артеке»: погиб ребенок. / В Крыму пьют сильнее, чем на Урале, а на Урале – сильнее, чем в Москве. Данные Минздрава. / В Нижнем Тагиле женщина родила ребенка-богатыря. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»