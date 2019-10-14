Медики рассказали о негативном влиянии на здоровье работы в офисе

В НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова назвали неблагоприятные производственные факторы офисной работы. Среди самых опасных – синдром нервно-эмоционального перенапряжения, тревожность и невротизм.

Наиболее негативно сказываются на организме высокая напряженность труда, профессиональный стресс, гиподинамия, ненормированный график и неблагоприятные условия рабочей среды в офисных помещениях, передает RT.

Специалисты отмечают плохое качество воздуха в офисных помещениях. В основном это вызвано неправильно организованной вентиляцией и недостаточным воздухообменом, напряженной работой с компьютером, скученностью персонала.

Кроме того, опасность может представлять синдром нервно-эмоционального перенапряжения. К нему приводят частые стрессовые ситуации, слишком высокие требования, предъявляемые к работникам, сопровождающиеся низкой социальной поддержкой и отсутствием достойного вознаграждения.

Все эти факторы приводят к развитию заболеваний нервной и сердечно-сосудистой системы. Постоянный стресс может стать причиной гинекологических нарушений у женщин и репродуктивного здоровья у мужчин.

Чтобы снизить негативное влияние офисной работы, медики рекомендуют разминаться в течение 15 минут каждый час. Во время перерывов следует сделать несколько физических упражнений, а также выпить воду или чай. Тем, кто работает в офисе, советуют принимать витамины D, E и магний В6, которые помогут повысить стрессоустойчивость.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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