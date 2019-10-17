Бактерий больше, чем в унитазе: микробиолог назвал самое опасное место в квартире

Американский микробиолог Чарльз Герб рассказал, что главным источником вредных микроорганизмов в квартире является раковина на кухне. В ней кишит больше опасных бактерий, чем в унитазе.

По мнению профессора кафедры общественного здравоохранения, науки об окружающей среде и иммунологии в Университете Аризоны, источниками опасных микроорганизмов становится пища. Многие размораживают в раковине мясо и ополаскивают курицу.

В результате в раковине скапливаются и хорошо размножаются сальмонелла и кишечная палочка. Ученый также отметил, что на разделочной доске микробов больше, чем на сиденье унитаза, пишет CNN.

Кроме того, самым грязными предметами домашнего обихода, по словам микробиолога, являются кухонная столешница, губки и тряпки для мытья посуды, а также полотенца и ручка холодильника.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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