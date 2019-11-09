«В 200 тысяч раз грязнее, чем унитаз»: кухонные губки оказались опасными для здоровья

Губки для мытья посуды следует менять как минимум раз в неделю. Соответствующие рекомендации выпустил Роспотребнадзор.

Как отмечают специалисты ведомства, кухонные губки – идеальные инкубаторы для бактерий. Губка для посуды может быть в 200 тысяч раз грязнее, чем сиденье унитаза, предупреждают эксперты.

По данным Роспотребнадзора, в кухонных губках находятся 362 вида опасных бактерий, в них обнаружены колиформные и стафилококковые бактерии, а также дрожжи и плесень. Колиформные бактерии могут привести к острым кишечным инфекциям.

Также на ручках кухонных плит в четверти случаев была выявлена плесень, а в 14% – колиформные бактерии.

Источником распространения инфекции могут быть не только губки, но и столешницы, разделочные доски, полотенца, мусорные ведра, также бытовая техника – холодильники, комбайны, мясорубки, блендеры и миксеры.

Специалисты Роспотребнадзора напомнили, что для предотвращения появление инфекций нужно мыть раковину дезинфицирующим средством, насухо вытирать все поверхности и посуду, не ставить продуктовые сумки на стол, использовать разные разделочные доски для продуктов, протирать ручки бытовой техники и мебели. Кроме того, рекомендуется регулярно очищать холодильник, стирать кухонные полотенца раз в неделю, ежемесячно мыть мусорное ведро с хлорсодержащим средством, перечисляет советы экспертов ТАСС.

Ранее американский микробиолог Чарльз Герб сообщил, что главным источником вредных микроорганизмов в квартире является раковина на кухне. В ней кишит больше опасных бактерий, чем в унитазе.

Кроме того, самым грязными предметами домашнего обихода, по словам специалисты, являются кухонная столешница, губки и тряпки для мытья посуды, а также полотенца и ручка холодильника.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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