В России подскочили продажи антидепрессантов и успокоительных

В России растут продажи лекарственных препаратов, предназначенных для лечения депрессии. Врачи назначают подобные таблетки и для лечения других состояний, например бессонницы или хронической боли. По словам психологов, популярность антидепрессантов объясняется все более распространенным безрадостным восприятием жизни.

По данным DSM Group, в январе-августе 2019 года россияне купили 5,5 млн упаковок антидепрессантов почти на 3 млрд рублей, что на 12% в натуральном выражении и на 15% в денежном больше, чем за тот же период прошлого года. Чаще всего в аптеках приобретали рецептурные «Амитриптилин», «Флуоксетин» и «Феварин».

Кроме того, растут продажи успокоительных – в сентябре 2019 года такие средства покупали на 13% больше пользователей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Популярностью у россиян пользуются «Афобазол», «Новопассит» и «Персен», пишут «Известия».

Набольший спрос на седативные препараты наблюдается у людей в возрасте 25-34 лет. Реже других успокоительные покупали граждане 55-64 лет.

По мнению психологов, рост использования антидепрессантов указывает либо на более высокие показатели депрессии, либо на чрезмерную диагностику психических заболеваний. По данным Американской медицинской ассоциации, только 55% таких лекарств были выписаны для облегчения симптомов депрессии, а остальные использовались для помощи при других состояниях. Некоторые классы антидепрессантов используются, чтобы устранить беспокойство, для лечения бессонницы, хронической боли, панических расстройств, фибромиалгии, мигрени, навязчиво-компульсивных расстройств, симптомов менопаузы.

«Причины могут быть разные: эмоциональное состояние будет менее радужным и если жизнь действительно ухудшится, и если ухудшится восприятие, – отмечает глава координационного совета Профессиональной гильдии психологов Светлана Штукарева. – Многие люди сейчас сконцентрированы на обнаружении переживаний плохого, сосредоточены на предотвращении негатива, а не на обнаружении позитива».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.10.19

Ледяной уикенд: в Челябинске почти в 2 раза выросло число травмированных. / Выплюньте это немедленно: диетологи назвали самые опасные продукты питания. / Лекарственный кризис: «Сейчас картина такая, что у нас просто цены будут повышаться». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»