Врачи назвали средний возраст выявления рака в России

В Российском обществе клинической онкологии рассказали, что у россиян диагностируют рак в 64,5 года. При этом за последние десять лет показатель изменился.

По словам специалистов, для мужчин средний возраст диагностики рака составил 64,9 года, для женщин – 64,2 года, передает RT. В 2008 году средний возраст заболевших мужчин составил 63,8 года, женщин – 63,3, добавили эксперты.

Около 70% случаев онкологических заболеваний диагностируются в возрастной группе 60 лет и старше: 71,3% среди мужчин и 65,8% среди женщин. Дело в том, что злокачественные опухоли в целом и рак в частности – это чаще всего болезнь накопления молекулярных нарушений, которое достигает критического значения и начинает приводить к формированию опухолей в старшей возрастной группе.

Так рак молочной железы выявляется в возрасте от 60 до 74 лет, опухоли лёгкого – 65 лет, рак прямой кишки – 66,6 года. Возраст возникновения рака поджелудочной железы составляет 65 лет для мужчин и 70 лет для женщин. Для рака печени пик заболеваемости приходится на мужчин старше 55 лет и женщин старше 60 лет.

«Нет ничего удивительного в скачке заболеваемости у лиц старшего возраста. Факторы риска для этих опухолей чаще всего спорадические и связаны с вредными привычками, особенностями питания», – пояснил эксперт Российского общества онкологов, старший научный сотрудник отделения клинической фармакологии и химиотерапии Национального исследовательского медицинского центра онкологии имени Н.Н. Блохина Илья Покатаев.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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