Ученые: Человечество может избавиться от ВИЧ и гепатита

Российские ученые уверены, что человечество может избавиться от ВИЧ, гепатита В и других заболеваний, если будет разрешена генетическая модификация людей. Об этом заявил заведующий лабораторией механизмов регуляции иммунитета Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Блохина Минздрава РФ Дмитрий Казанский.

По словам профессора, лечить подобные тяжелые заболевания можно с помощью генетической модификации организма. Также можно добиться временно эффекта, если ввести в организм больного модифицированные клетки.

«Можно будет избавить человечество от герпеса, прервать цепочку передачи вируса иммунодефицита человека или гепатита В», – рассказал Казанский в интервью РИА «Новости».

Ученые руководил разработкой нового метода борьбы с онкологическими заболеваниями – «перепрограммирование» лимфоцитов конкретного пациента для оперативной выработки иммунного ответа организма. Гены для борьбы с раком вводили в лимфоциты с помощью вируса.

Казанский уточнил, что подобные способы не подойдут для лечения простых заболеваний – инфекции или простуды. Однако уже сейчас их можно использовать для избавления от некоторых особо опасных для жизни патологий.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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