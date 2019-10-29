Ученые: женщинам вдвое сложнее бросить курить

Женщины вдвое реже бросают курить, чем мужчины. Об этом заявили учёные из Госпиталя Сейнт-Майкл в Торонто на полях Канадского конгресса по сердечно-сосудистым заболеваниям. В исследовании, посвящённом отказу от курения, приняли участие 233 пациента из Торонто, посещавшие госпиталь с 2008 по 2018 годы. Средний возраст участников, 65% которых были мужчинами, составил 56 лет. Респонденты сообщили, что выкуривают в среднем 18 сигарет в день в течение 37 лет.

Исследователи установили, что 66% из них страдают дислипидемией (патология обмена веществ, обусловленная дисбалансом липидных фракций в крови и постепенным накоплением жиров в организме), 66% – гипертонией, 44% имели сердечные заболевания, а у 28% зафиксирована депрессия. Пациенты получали лекарства в рамках никотинзаместительной терапии в зависимости от предпочтений и противопоказаний. Через полгода 58 человек (25%) смогли бросить курить, а ещё 68 (29%) сократили ежедневное количество сигарет более чем вдвое.

Ученые подчеркивают, что существуют значительные гендерные различия. К примеру, у женщин депрессия отмечалась вдвое чаще, чем у мужчин (41% против 21%). Отмечается также, что отказаться от вредной привычки могут мешать различные социальные факторы и недоступность лекарственных препаратов. Как передает Naked Science, количество посещений клиники оказалось самой сильной мотивацией успешного отказа от курения.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 29.10.19

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