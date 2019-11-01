Ученые обнаружили жизненно важное свойство холестерина

Ученые обнаружили неожиданное полезное свойство холестерина. Оказалось, что он необходим для запуска ответственного за выработку основного регулятора уровня сахара в крови – инсулина -рецептора. Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular and Cellular Endocrinology.

Открытие принадлежит исследователям из Лундского университета (Швеция) и ученым из Университета Шарджи (ОАЭ). Они доказали, что ключевую роль в высвобождении инсулина играет рецептор GPR183, расположенный на поверхности бета-клеток. Он активируется, когда связывается с одним из метаболитов холестерина, вырабатываемого печенью.

«Если мы научимся каким-то образом активировать этот рецептор в будущем, это приведет к разработке лекарств, стимулирующих выработку инсулина у людей с низким уровнем холестерина. Например, с помощью вещества, подобного специфическому холестерину», – пояснил руководитель исследования Альберт Салехи (Albert Salehi).

Эксперименты на бета-клетках поджелудочной железы мышей и умерших людей подтвердили способность метаболита холестерина увеличивать секрецию инсулина, активируя поверхностный рецептор GPR183. Кроме того, этот метаболит защищает бета-клетки от клеточного стресса, вызванного длительной или хронической гликемией – повышенным уровнем глюкозы в крови, которая подавляет способность бета-клеток к секреции инсулина.

Ученые также отмечают, что открытие поможет раскрыть связь между холестерином и избыточным весом. «Если у человека высокий уровень холестерина, вырабатывается этот специфический метаболит, следствием чего является повышенное выделение инсулина. Это приводит к появлению голода, большему потреблению еды и увеличению веса. Если бы мы могли блокировать связывание рецептора с метаболитом, и регулировать образование инсулина, мы могли бы управлять чувством голода», – пояснил Салехи.

В результате большого исследования, которое продолжается несколько лет, ученые под руководством Альберта Салехи нанесли на карту поверхности бета-клеток более 130 рецепторов. Цель исследователей – изучить все эти рецепторы и их функции, передает РИА «Новости».

Стокгольм, Иван Гридин

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